Patrocinio comunale negato alla lotteria solidale, polemiche a Cossato

Polemiche a Cossato per la mancata concessione del patrocinio comunale all'evento realizzato dal Banco di Beneficenza. A darne notizia la stessa associazione attraverso una nota stampa inviata agli organi di stampa locali: “Nonostante le indubbie difficoltà dovute alla mancanza del patrocinio del Comune di poter svolgere la serata di estrazione della Lotteria della Solidarietà presso il Centro Incontro di Cossato, l'evento si farà lo stesso sabato 11 gennaio, alle 20, con la cena conclusiva e l'estrazione dei premi nei saloni dell'oratorio Parrocchiale di Via San Martino a Quaregna (con prenotazione ai numeri 347 3489020, 335 5825637 e 335 8077076). Oltre a poter degustare dei golosi manicaretti si potrà assistere all’estrazione dei ricchi premi che hanno permesso di raccogliere altri fondi da destinare alla solidarietà cossatese. Il Comitato ringrazia tutte le persone che con la loro generosità hanno permesso lo svolgersi dell’iniziativa, i volontari che con il loro impegno permettono all’associazione di esistere e gli sponsor che come sempre ci hanno sostenuto. Peccato che questa iniziativa non sia stata percepita nel giusto modo dall’amministrazione cittadina”.

Sull'accaduto, il Comune ha voluto fare chiarezza per bocca del sindaco Enrico Moggio: “Innanzitutto, il patrocinio non è stato concesso perchè la richiesta non è arrivata dal Banco di Beneficenza ma da una nuova associazione, nata qualche mese fa, in forma scritta; in secondo luogo non c'è stato alcun colloquio conoscitivo tra l'amministrazione e i referenti dell'associazione affinchè si spiegassero i punti dell'iniziativa in programma, come avviene di solito quando si richiede un patrocinio. Infine, come amministrazione, non abbiamo mai concesso il Centro Incontro a nessuna associazione per cene o simili attività poiché la sua funzione è rivolta a tutt'altro. Non vogliamo creare un precedente”.