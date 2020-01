Lessona, riaperta la strada provinciale per Masserano

La Provincia di Biella ha sgomberato il materiale riversatosi sulla Strada Provinciale 227 Masserano – Lessona, al Km 3+000 circa sul territorio di Lessona, tratto che il sindaco di Lessona aveva chiuso lo scorso 20 dicembre a causa dell’evento franoso verificatosi.

Successivamente l’amministrazione provinciale ha provveduto alla protezione della corsia sita a monte con opere provvisionali in cemento, affinché la strada potesse essere riaperta.

In seguito a questi interventi, l'ordinanza del sindaco di Lessona è stata revocata e, dallo scorso 2 gennaio, sono in vigore il senso unico alternato ed il limite di velocità di 30 Km/h. Queste limitazioni del transito saranno mantenute fino al ripristino della delle condizioni di sicurezza sul tratto indicato, che sarà sottoposto a monitoraggio periodico, con chiusura della strada in caso di precipitazioni rilevanti.