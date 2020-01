Lavori da 120 mila euro al Piazzo di Biella per abbattere barriere architettoniche

Sono partiti questa mattina i lavori nel quartiere Biella-Piazzo per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo corso Del Piazzo e via Avogadro. L’intervento complessivo è di 120mila euro e comprende una serie di opere. Gli addetti stanno predisponendo in queste ore l’apertura del cantiere, i lavori sono affidati alla ditta Sdc di Curino. Il termine per le consegna dei lavori è fissato in 120 giorni.

In particolare si procederà alla revisione degli accessi pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche all’uscita della stazione dell’ex funicolare, nei pressi dei palazzi Ferrero e La Marmora e alla porta della Torrazza. Inoltre saranno rifatti in lastricato gli attraversamenti pedonali di corso Del Piazzo e via Avogadro. All’interno del progetto è prevista anche una nuova illuminazione a led per valorizzare la porta della Torrazza e la posa della rete in fibra ottica dalla stazione dell’ex funicolare a tutta via Avogadro. Preparata la cartellonistica di cantiere, sono previsti nei prossimi giorni dei restringimenti di carreggiata, ma senza interruzione della circolazione.

Dice l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Il Piazzo deve essere un salotto a disposizione di tutti e la sistemazione dei tratti pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche è un segnale che va in questa direzione”.