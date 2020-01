Bioglio, al via opere pubbliche per 278 mila euro

Al via lavori per 278 mila euro a Bioglio. Inizio dell'anno all'insegna di opere pubbliche pochi giorni dopo l'approvazione del bilancio nel quale non figurano aumenti di tasse e imposte oltre alla scuola parentale con metodo Montessori totalmente gratuita.

Stanno per partire lavori per 179 mila euro per il recupero della dimora storiche di Santa Teresa situata in frazione Portula; a giorni si saprà anche il nome dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. 36 mila euro verranno spesi dall'amministrazione Ceffa per una bonifica ambientale vicino ai nuovi alloggi Atc affidati mentre altri 63 mila euro verranno investiti per l'illuminazione elettrica esterna del santuario di Banchette: in questo modo la struttura potrà essere utilizzata anche durante il periodo invernale. Quest'ultimo cantiere è stato affidato alla Enerbit.