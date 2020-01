A Crevacuore lavori quasi ultimati per il salone polivalente

Termineranno il prossimo 20 febbraio i lavori di sistemazione del salone Polivalente di Crevacuore, intanto comune e comunità hanno già pensato all'inaugurazione: con la banda Giuseppe Verdi.

I lavori del Polivalente sono partiti grazie a un finanziamento statale di 50 mila euro e hanno interessato la sistemazione della parte esterna con il rifacimento delle colonne portanti in ferro, la costruzione di un marciapiede di sicurezza sul lato strada in via Francesco Campi e miglioramento termico all'interno della struttura.