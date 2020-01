Candelo per tutti: "Che fine ha fatto la casetta dei gatti del Ricetto?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Per un decennio, ai piedi delle mura del Ricetto, prospiciente la stradina che conduce al prato del sasso (verso i dehor di bar e trattoria per meglio comprendere), c’è stata una casetta di legno dal tetto spiovente, verde, con targa in ceramica sulla facciata, realizzata con materiale di qualità e rifinita per durare nel tempo. Ospitava le ciotole in cui le gattare mettono il cibo per i randagi. Questo garantiva decoro, igiene e perché no, dava un’immagine animal-friendly del nostro Comune.

Era stato il signor Piana, falegname di Camburzano, a costruirla su mio disegno, con materiale e lavoro propri e a donarla al Comune in occasione della campagna pro-felini che all’epoca avevo promosso in collaborazione con Biollino, la pittrice Weischer, il corniciaio Cialini, il fotografo Giolo e diversi candelesi (con i quali mi scuso per non riuscire a citarli tutti) che avevano aiutato ad allestire e/o avevano prestato proprie collezioni a tema per la mostra fotografica collegata all’iniziativa.

Quella casetta era un simbolo, il simbolo dell’amore di Candelo per i gatti del Ricetto e della comprensione o quanto meno della tolleranza verso un fenomeno dilagante, il randagismo. La casetta è scomparsa. Che fine avrà mai fatto?".