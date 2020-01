A Strona si aprono le porte della scuola dell'infanzia

Ancora pochi giorni e le porte delle scuola dell'infanzia di Strona si apriranno alle famiglie biellesi. Lo speciale open day si svolgerà nel pomeriggio del 9 gennaio, alle 17.30.

“L'istituto scolastico di Strona si trova in una splendida posizione panoramica, immersa nel verde – spiegano gli insegnanti - È circondata da un parco recintato, con ampie zone adatte al gioco dei bambini, tra cui un terrazzo. La collinetta che la circonda è il contesto ideale per avvicinarsi ad un ambiente naturale, addentrarsi nel bosco sarà un’autentica avventura. L’edificio è strutturato su tre piani per un totale di 6 locali più servizi, all’interno, due saloni per le attività, angoli dedicati alla lettura e a giochi, una spaziosa sala mensa, una zona relax ed una piccola palestra. La scuola è rinomata per la qualità dell’offerta didattica, per le molteplici attività e la felice posizione, accoglie i bambini da tutto il circondario dai 3 ai 6 anni. I diversi progetti di istituto saranno le esperienze creative che permetteranno di trasformare le giornate a scuola in momenti sereni di gioco e crescita. Lampade a led, giochi e arredi nuovi, sostegno ai progetti didattici, nuovo scuolabus sono parte degli investimenti realizzati dall’amministrazione comunale”.

Per quanto riguarda l'offerta dei servizi, sono previsti pre e post scuola gratuiti, mensa e scuolabus. È attivo il servizio gratuito di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.15 e post scuola dalle 16 alle 18.30. E’ attivo il servizio mensa, che fornisce i pasti anche alla scuola primaria. E’ attivo il servizio di trasporto con lo scuolabus. La scuola si trova in frazione Fontanella Ozino 98 a Strona.

Per informazioni: 015-742244.