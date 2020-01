Sagliano Micca: Pubblicati i nuovi orari di ricevimento dell'assistente sociale

Comunicazione importante dal comune di Sagliano Micca inerente l'orario di ricevimento dell'assistente sociale. Quest'ultimo sarà presente nella sede del Comune ogni due settimane il martedì dalle 11 alle 12 nelle seguenti date: 14-28 gennaio, 11-25 febbraio, 10-24 marzo, 7-21 aprile, 5-19 maggio, 16-30 giugno, 14-28 luglio, 11-25 agosto, 8-22 settembre, 6-20 ottobre, 3-17 novembre e 1-22 dicembre.

L’assistente sociale sarà comunque reperibile per un appuntamento presso la sede del Servizio Socio Assistenziale del Consorzio ILR.LS. via Galliari 50 Andorno Micca al numero telefonico 015/8352484 nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 15, venerdì dalle 12 alle 13. Gli uffici del Comune sono a disposizione per ogni altra informazione o chiarimento (ref. Sig.ra Eliana Ammassari).