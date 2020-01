Tennistavolo, il Piemonte sul podio a Lignano Sabbiadoro

Si è conclusa oggi, con le gare finali, la 28^ edizione del Trofeo Transalpino, gara internazionale di tennistavolo, che si è disputata presso Il Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. La manifestazione, ideata da Edith Santifaller e Gianfranco Trovò, personaggi che hanno, a vario titolo, contribuito a scrivere la storia di questo sport, originariamente era riservata alle regioni che si affacciano all’arco alpino. Da un paio di anni la partecipazione è stata allargata a tutte le regioni italiane e, ad invito, anche ad altre nazioni europee.

Alle gare, riservate ai giovani atleti nati entro il 2008, hanno partecipato ben 39 squadre di cui 10 provenienti dall’estero. Il Piemonte era presente con due compagini, una composta da Lodovica Motta, atleta tesserata per la locale società del Tennistavolo Biella, che faceva coppia con Davide Simon(Sial Piossasco) e l’altra formata dai due portacolori dell’A4 Verzuolo, Carlotta Giuliano e Simone Garello. I nostri corregionali si sono comportati assai bene chiudendo la manifestazione in seconda piazza alle spalle della formazione spagnola, distanziati da questi di un solo punto. In terza posizione ha chiuso la Sicilia che precede, a sua volta, la squadra slovena di Meges. La prestazione migliore, i nostri l’hanno ottenuta nella gara a squadre dove hanno occupato gli scalini più bassi del podio dietro alla Spagna che si è imposta in questa gara. Il team di Lodovica ha vinto il proprio girone imponendosi per 3 a 0 sull’Alto Adige e sul Friuli. Poi nella fase successiva ha superato prima la Svizzera Centrale e poi, nei quarti l’Inghilterra Britannia. In semi finale, i nostri vengono superati, nello scontro fratricida, dall’altra squadra piemontese. Davide e Lodovica disputano ancora la finalina terzo-quarto posto dove si impongono alla Sicilia dell’imbattuto Dmitri Danilo Faso.

La giovane atleta biellese ha battuto l’altoatesina Depentori, la friulana Spadotto, l’inglese Eccles e la siciliana Venuto ed ha perso per mano della compagna di squadra, la verzuolese Giuliano. Nel doppio, lei e Simon, hanno vinto tutte le partite disputate. Oltre alla gara a squadre, tutti hanno poi disputato il torneo di singolo. Ed anche qui Lodovica si è comportata al meglio. Ha vinto il proprio girone imponendosi sulla trentina Franzoi e sulla croata Zoretic. Poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, supera la pugliese Misceo per fermarsi, nei quarti, battuta dalla slovena Vukelja. E’ stata per tutti i giovani atleti una bella esperienza, quattro giorni all’insegna dello sport e dell’amicizia in un centro sportivo veramente bello ed accogliente.