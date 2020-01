Boxing Club Biella, per Gonella pari stretto

Ultima gara del 2019 per la Boxing club Biella: sabato 28 dicembre il medio Davide Gonella, all'attivo 3 match, ha affrontato il più esperto Nyang Hadiuo di Torino, allenato dal maestro Santaniello. All'angolo del Biellese il maestro Scaglione affiancato e coadiuvato dal tecnico Dario Rollo. Davide è arrivato concentrato e determinato pur sapendo che l'avversario sarebbe stato un osso duro sia sotto l'aspetto fisico che caratteriale, vista l'età, ben 11 anni in più dell'atleta laniero ed il doppio dei match. Il carattere e la concentrazione, unite ad uno spiccato senso del dovere, hanno fatto sì che Gonella prendesse fin dall'inizio il centro del ring, arretrando solo in pochissime fasi principalmente per schivare o fare andare a vuoto i forti colpi del torinese, per poi rientrare.

Nella seconda ripresa entrambi i pugili hanno avuto un momento di difficoltà dettato dai colpi duri arrivati, in entrambi i casi, in momenti di scarsa copertura ma in nessuno dei due contendenti sono stati colpi determinanti per la chiusura del match. Alla fine delle tre riprese, all'angolo della società Biellese, era chiara una certa serenità dettata dalla conduzione impeccabile del suo pugile, premiata a metà dai giudici con un pareggio che si dice non scontentare nessuno ma a volte è anche vero che non accontenta nessuno. Consapevoli di essere arrivati in forma e di poter migliorare, la Boxing club Biella chiude un anno di grandissime soddisfazioni e di nascita di un folto gruppo di prossimi agonisti di tutte le età che nel 2020 potranno farsi conoscere e chissà, ambire ad un posticino di alto livello come ormai è consuetudine per la società con sede a Ponderano.