Biella 4 Racing, pochi giorni al 4° Corso Navigatori - Regolarità

Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale dell’annata 2020 della Scuderia Biella 4 Racing, con il 4° Corso Navigatori - Regolarità ormai alle porte. “Siamo in dirittura di arrivo anche per questa edizione”, esordiscono i rappresentanti della Scuderia Laniera, “e l’attività di preparazione del materiale per i nostri corsisti procede a pieno ritmo. Purtroppo questa è sempre una fase delicata, in quanto proprio nei primi giorni dell’anno escono gli aggiornamenti dalla Federazione che ci impongono di aspettare quasi l’ultimo minuto per approntare in modo corretto gli opuscoli da fornire a coloro che presenzieranno alle nostre serate di lezione. Ma ciò non ci scoraggia, l’esperienza maturata nelle tre edizioni precedenti risulta quanto mai utile alla causa”. Un Corso che anche quest’anno sta riscuotendo una buona partecipazione.

“Proprio così, anche quest’anno stiamo raggiungendo dei buoni numeri, in linea con le nostre aspettative, con alcune persone che dovrebbero confermarci proprio in questi giorni. Ma nonostante ciò non ci accontentiamo, anzi, invitiamo chi fosse ancora dubbioso sul da farsi a contattarci, i posti stanno ormai finendo, ma alcuni sono ancora disponibili. Per chi volesse avere maggiori informazioni o iscriversi al Corso può farlo tramite i numeri 3388661338 (Alberto) oppure 3470077507 (Luca) o scrivendo alla nostra mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com, oppure consultando la nostra pagina Facebook Biella 4 Racing A.S.D., dove troverà tutte le notizie a riguardo”. Ricordiamo infine lo svolgimento del Corso stesso.

“Il Corso si terrà nelle giornate del 9 - 14 - 16 gennaio 2020, presso la nostra sede di ritrovo settimanale allo Sportec Center di Gaglianico, in via Napoli n°33, con orario indicativo dalle ore 21.00 alle 23.00, con a seguire le tradizionali prove teoriche e pratiche da stabilire in una data congrua alle esigenze di tutti. Il materiale necessario sarà fornito da noi, mentre la consegna degli attestati avverrà sabato 25 gennaio 2020 alla Cena Sociale di Scuderia 2019”.