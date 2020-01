Giocattoli in Movimento, molti cittadini al banchetto benefico M5S. Presente anche il ministro Azzolina

Nel giorno dell'Epifania si è svolto l'evento Giocattoli in Movimento, iniziativa con scadenza annuale promossa dal Movimento 5 Stelle, per dar modo ai bambini di scambiarsi doni e libri. Anche Biella ha aderito e il banchetto organizzato in via Italia ha visto una larga partecipazione da parte dei cittadini e soprattutto dei bambini. Sono stati raccolti molti giocattoli. Presente il consigliere comunale Rocco Botta e una rappresentanza del gruppo M5S Valdilana.

Al banchetto è intervenuta anche la neo ministra Lucia Azzolina alla quale molti biellesi hanno voluto fare i complimenti per il lavoro svolto in questi due anni di governo, esprimendole solidarietà per le minacce e i recenti attacchi social ricevuti in queste settimane. “Si tratta di un'iniziativa contro lo spreco in cui come sempre i più piccoli hanno saputo essere d'esempio" ha commentato Lucia Azzolina. I giocattoli raccolti verranno consegnati alla Banca del Giocattolo dagli attivisti e dal consigliere Botta.