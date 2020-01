Firmata l’ipotesi di accordo per i bancari

Poco prima di Natale, in data 19 dicembre, è stato firmato l’accordo tra Abi e sindacati per il nuovo contratto nazionale dei bancari. Sono circa 282 mila i lavoratori coinvolti dall’intesa, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. L’aumento a regime è di 190 euro e si articolerà in tre tranche: la prima, da 80 euro, a gennaio prossimo; la seconda da 70 euro a gennaio 2021 e la terza, da 40 euro, a dicembre 2022. Sono stati inoltre sviluppati e migliorati molti aspetti relativi alla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Giunge così a conclusione in modo unitario un percorso iniziato lo scorso febbraio.

“Tutti i contenuti sono raccolti sotto l’egida di una parola antica, che non è mai sfiorita, l’uguaglianza: dall’allargamento dell’area contrattuale alla formulazione del nuovo diritto, alla disconnessione (il diritto dei dipendenti a non connettersi alle strumentazioni aziendali al di fuori dell’orario di lavoro), fino alla richiesta di abbattimento del salario d’ingresso per i neoassunti”. A dirlo è il segretario generale della Fisac Giuseppe Calcagni. “Abbiamo costruito un apparato di diritti e tutele che siano uguali per tutti, e che consentiranno a tutti, giovani e non, anche di potersi opporre a pressioni commerciali indebite”