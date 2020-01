Candelo: Fiamme su balcone, condominio evacuato FOTOGALLERY

Erano da poco passate le 20 di oggi, 7 gennaio, quando gli abitanti di via Bianco a Candelo hanno notato delle fiamme provenire dal balcone di un alloggio.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno prontamente spento il rogo e nel contempo hanno evacuato l'intera palazzina.

La preoccupazione è salita quando, si sono resi conto che all'interno dell'alloggio c'era una persona che non si era accorta di nulla ed immediatamente sono entrati nei locali per constatare che le fiamme non avevano compromesso l'interno e che l'uomo non aveva subito conseguenze di sorta.

I Carabinieri si sono occupati dei rilievi consueti per stabilire la dinamica dell'accaduto che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Dopo un meticoloso controllo della struttura tutti gli inquilini sono stati fatti rientrare in casa.