L'augurio del sindaco di Vigliano Biellese a Gentilina Roman per i suoi 100 anni

Nella mattina di oggi, 7 gennaio, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler ha fatto visita a Gentilina Roman per il suo 100° compleanno. Pienamente autonoma ed in salute, la signora Roman ha accolto con grande cordialità il primo cittadino in compagnia del nipote, Paolo Farinella.

"Abbiamo avuto un'interessante conversazione - racconta il sindaco - rievocando i tanti fatti di storia che la signora Gentilina ha vissuto nella sua lunga esistenza, in cui ha affrontato anche il profondo dolore per la perdita di entrambi i figli, attenuata tuttavia dalla presenza costante nella sua vita degli otto, amatissimi, nipoti. Ha una memoria viva e presta grande attenzione ai fatti di cronaca; ama ricordare di essere nata nello stesso anno - 1920 - in cui è stato inaugurato il Canale di Panama, un'opera imponente, grazie al quale Atlantico e Pacifico sono stati collegati”.

“Ha poi ricordato con noi alcuni episodi vissuti durante l'epoca fascista, ed il fascino del presidente americano John F. Kennedy – prosegue Vazzoler - Si è dimostrata più perplessa, invece, sugli attuali governi e sulla complessità del presente. Mi ha fatto veramente piacere potermi congratulare con lei per questi 100 anni raggiunti in piena autonomia: Gentilina Roman si prende cura personalmente della sua casa. I nipoti le telefonano quotidianamente ma, lei fa notare, non ha bisogno di essere accudita. Domenica prossima tutti i parenti la festeggeranno ad Oropa: rinnovo il mio augurio a Gentilina per questa tappa così importante e a tutti i nipoti per un sereno festeggiamento in famiglia!".