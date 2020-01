A Zumaglia arriva lo Yoga in Musica per i più piccoli

All'orizzonte un nuovo laboratorio didattico per i bambini delle scuole primarie di Zumaglia. Sabato 18 gennaio avrà inizio Yoga in Musica, letture e yoga per bambini con accompagnamento musicale, realizzato dal Comune e dall'associazione culturale Il Gufo Vagamondo di Biella.

“Sarà il primo di tanti altri laboratori del 2020 che coinvolgeranno i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria – spiega il vice sindaco Fausta Gallo – Ricordo di indossare abbigliamento comodo, calze antiscivolo e di portare tappetino e coperta”. L'evento si terrà a Villa Virginia, alle 16, con ingresso gratuito.

Per informazioni: 331.1680136.