Dolori cronici diffusi alle articolazioni e alla muscolatura: alcuni rimedi efficaci

Il dolore diffuso è il dolore che colpisce molte parti del corpo. Quando persiste per diversi mesi, si dice che sia cronico. Questo dolore diffuso e cronico può corrispondere a molte malattie. Le cause del dolore diffuso, persistente o cronico, sono innumerevoli e non si limitano alla fibromialgia o alla malattia di Lyme. Sono necessarie un'indagine e un attento esame per orientarsi un po'. Ma cosa fare in caso di dolore diffuso e persistente? Non è insolito che i medici siano molto imbarazzati nel confrontarsi con pazienti le cui lamentele principali consistono nel persistente dolore diffuso.

Nonostante la grande varietà di possibili cause, un'analisi del dolore e dei segni ad essa associati abbastanza spesso porta a una diagnosi. In altri casi, la difficoltà della diagnosi è spesso dovuta all'assenza di quelli che i medici chiamano "segni oggettivi", che sono i segni della malattia di base che possono essere rivelati all'esame clinico. Nel caso specifico dei dolori cronici diffusi alle articolazioni, alle ossa e alla muscolatura, la ricerca della causa dovrebbe assumere la forma di una vera e propria indagine, ​​nella migliore delle ipotesi con un medico specializzato in dolori ossei, muscolari e articolari. È necessario, per quanto possibile, definire nel miglior modo possibile il tipo di dolore, la cadenza dei dolori e ciò che può influenzarli. Non ha senso soffrire e a volte i farmaci antidolorifici non dovrebbero tardare a dare un po' di sollievo. Però i farmaci antidolorifici spesso possono avere delle controindicazioni fastidiose e a volte pericolose.