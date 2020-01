Nuovo appello per Muffin, il micio cieco biellese

Muffin, vi ricordate di lui? Trovato con una grave infezione agli occhi, abbandonato per strada, lo avevamo portato subito dalla veterinaria. Operato, sono stati tolti gli occhi perché l'infezione aveva provocato seri problemi che avrebbero potuto peggiorare. La degenza è stata lunga, ma lui è stato un micino forte e si è ripreso benissimo. Era pauroso, diffidente, soprattutto con i suoi simili che aggrediva solo perché non li conosceva bene ma dopo mesi di inserimento e un po' di lavoro da parte della volontaria che lo ha seguito, è migliorato tantissimo.

Adesso vive tranquillamente con gli altri gatti e anche loro non lo temono più. Coccolone con gli umani, chiacchierone, ti segue come un cagnolino se gli parli, curioso, ha imparato anche ad arrampicarsi sui tiragraffi più alti, a salire sul divano che adora e dove si fa grandi nanne. È necessario trovare per lui una casa in sicurezza, con possibile inserimento graduale con gatti tranquilli e cani già abituati ai gatti. Muffin ha quasi 1 anno, è castrato e vaccinato, fiv e felv negativo, svermato. Si trova a Biella. Si cercano solo persone serie e disponibili per dargli una casa in sicurezza.

Per info: 348.8736156 o 340.3926065.