Lavori ad Andorno Micca, via la corrente da Via Gaia

Il comune di Andorno Micca ha dato comunicazione che che mercoledì 15 gennaio la fornitura di energia elettrica in Via Gaia Sn verrà interrotta dalle 8.30 alle 15.30. Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata; pertanto l'amministrazione comunale raccomanda di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.