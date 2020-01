Oltre 100 runners alla Corri a Coggiola nel segno dell'amicizia FOTO e VIDEO

Buona partecipazione di pubblico alla Corri a Coggiola a Capodanno 2020. Più di 100 runners hanno preso parte ai due percorsi della manifestazione podistica non competitiva, in scena per le vie del paese, coprendo una distanza di circa 3,5 e 7 chilometri. Alla fine, tutti pienamente soddisfatti della prima prova dell'anno, avvenuta lo scorso 1° gennaio nel cuore della Valsessera, capace di coniugare passione, amicizia e sentimenti di aggregazione.