La Befana Interforze porta un sorriso a bimbi, mamme e anziani FOTOGALLERY

Doni e cuore per portare un po' d'allegria all'ospedale di Ponderano e al Cerino Zegna. E così un nutrito gruppo di rappresentanti delle Forze operanti sul territorio - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Stradale, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile di Vigliano - si sono uniti ai motociclisti dei Protectors, dei Damn Bastards, dei Confraternity, del Moto Club di Alice Castello, del Nido delle Aquile, della Moto Guzzi e del Vespa Club Biella - ed hanno consegnato insieme alle loro befane, doni per tutti: ai piccoli degenti della pediatria e alle neomamme in reparto, in mattinata, e agli anziani ospiti della casa di riposo di Occhieppo, nel pomeriggio.

Una giornata dedicata a rendere meno pesante la degenza in un giorno di festa per tutti grandi e piccoli che, occhi spalancati dallo stupore, hanno accolto le befane e gli uomini in divisa. Noi di newsbiella li abbiamo seguiti in questa giornata dedicata al cuore, abbiamo visto i volti di questi uomini forti dall'animo tenero con gli occhi luccicanti dall'emozione, abbiamo "sentito" la loro voglia di fare del bene, di essere il motivo di un momento felice per gli altri, soprattutto per i più soli e i più deboli. Li abbiamo visti montare in sella alle loro moto e andarsene al termine della giornata con lo stesso sorriso, contagioso, dei bimbi e degli anziani ed in tasca la moneta più preziosa a compenso della giornata, il grazie di chi non si dimenticherà che la befana non si è scordata di loro.