I Bersaglieri biellesi "sfilano" per la città e festeggiano l'Epifania FOTOGALLERY

Si è svolta ieri pomeriggio, 5 gennaio, l'ormai tradizionale festa dei Bersaglieri in occasione dell'Epifania. Alle 10,15 il corteo di Bersaglieri, Fanfara e Labari è partito dalla sede dell'associazione per raggiungere la chiesa di San Sebastiano, dov'è stata celebrata la messa. A seguire la visita cripta con la deposizione dei fiori alla tomba di Alessandro La Marmora, fondatore del Corpo dei Bersaglieri. Presenti alla giornata di festa anche alcuni sindaci del territorio, tra cui il primo cittadino di Biella Claudio Corradino. A chiudere la manifestazione il concerto della Fanfara, seguito dal corteo per raggiungere la statua del Bersagliere in piazza Lamarmora.