Folla al falò del Pan e del Vin, giornata di festa a Valdengo FOTO e VIDEO

Foto e video di C. Rolando

Giornata di festeggiamenti a Valdengo. Oggi, 6 gennaio, una gran folla si è radunata al centro sportivo comunale per prendere parte alla tradizionale ricorrenza del Pan e del Vin. Famiglie, bambini, anziani: tutti insieme ad assistere alla visita dei Re Magi e dei pastori arrivati alla capanna del presepio allestita nel prato circostante. Non poteva mancare la Befana che, per l'occasione, ha distribuito dolciumi di vario tipo ai più piccoli.

Infine, tra la curiosità generale, si è acceso il consueto falò propiziatorio. Ad osservare la scena anche l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Pella. La manifestazione, realizzata come ogni anno dal Comitato Festeggiamenti Monastieresi e Meolesi Biellesi e dal Gruppo Amici Sportivi, si è conclusa con la distribuzione della pinza e di un buon bicchiere di vin brulé.