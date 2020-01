"Epifania, un racconto d'amore". Il 6 gennaio attraverso le parole del Vescovo Farinella

Riceviamo e pubblichiamo:

"Epifania è un racconto d’Amore, è la manifestazione di Dio (che si rivela in un Bambino che Maria tiene in braccio in atto di mostrarlo al mondo) ed è anche la festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che come i Magi che vengono da Oriente si sono messi in viaggio per giungere a Betlemme, seguendo una Stella. Non si sono scoraggiati nel loro viaggio e nonostante gli errori commessi (perdono la Stella, vanno nella grande città e non nel piccolo villaggio, chiedono informazioni al re che minaccerà la vita dei bambini del suo regno, giungono in una reggia e non in una stalla) non perdono il desiderio di rimettersi nuovamente in cammino per giungere alla Verità, allo splendore del Mistero.