1500 persone a Biella per l'arrivo della Befana: distribuite oltre 350 calze FOTO

Successo di pubblico e trionfo assoluto per la terza edizione di arRiva la Befana di Biella. Nella giornata di lunedì 6 gennaio, 1500 persone hanno raggiunto il caratteristico quartiere di Riva per assistere alla discesa della simpatica vecchietta dalla cima del campanile della chiesa di San Cassiano. Bambini con gli occhi rivolti al cielo e adulti in attesa di immortalare col proprio smartphone l'arrivo della Befana a bordo della sua scopa. Una volta a terra, la Befana ha dispensato doni, caramelle e dolcetti prestandosi volentieri alle foto di rito, in compagnia dei bambini, con la distribuzione di oltre 350 calze. Ad osservare la scena anche l'assessore Barbara Greggio.

“Un evento nato per gioco – affermano gli organizzatori, in collaborazione con l'Assessorato alle Manifestazioni della Città di Biella, Christian Clarizio della Pro Loco Biella e Paolo Robazza dell'Ente Manifestazioni Biella Riva - ma che si conferma un gradito successo con numeri importanti. Ringraziamo per il supporto la squadra di Edilizia Acrobatica ,la Banca del Giocattolo e il Gruppo Aib Biella Orso”.

Apprezzato anche l'esibizione mozzafiato di Francesco il Mercante con spettacoli di fuoco e intrattenimenti a base di circo, musica, marionette e teatro di strada; curiosità ha suscitato anche la premiazione finale del concorso fotografico Ben Cun...Cheese, volto a premiare i migliori scatti realizzati durante il festival della polenta concia biellese.