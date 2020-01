Mariotta, una volpe per amica al Wing Over Bar di Bielmonte

Al Wing Over Bar del secondo piazzale di Bielmonte non è arrivata solo la neve nella stagione invernale, ma anche una piccola volpe. Si mostra quando la zona è tranquilla, verso le 18,30/19 di sera, si avvicina al locale fino a entrarvi (qualche volta) e lì si intrattiene con i proprietari e gli ultimi clienti. Si chiama Mariotta e non è la prima volpe che si affezione al Wing Over Bar.

"Qualche tempo fa io e mia moglie davamo da mangiare a un volpe molto simile - spiega il proprietario del locale - . Ci eravamo affezionati, e lei a noi. L'avevamo chiamata Mariotta ma un giorno non l'abbiamo più vista. Da un mesetto la nuova Mariotta ha iniziato a farci visita. Non ha paura di noi, è simpatica e affamata. Ci piace averla intorno le sere che viene a trovarci".