Trofeo Bordignon a Bielmonte: assente la Rimoldi per infortunio, sbanca la Scuola Sci Varallo

Si è disputato ieri mattina, sabato 4 gennaio, a Bielmonte il Trofeo Ruggero Bordignon per Allievi e Ragazzi e il Trofeo Accu Tech per i Cuccioli, insieme a Baby e Super Baby. Circa 190 atleti che si sono sfidati tra loro nello Slalom Gigante.

Vittoria femminile quasi tutta da destinare alla Scuola Sci di Varallo: imbattuta nella categoria Allieve con il primo posto di Maria Sole Antonini con un tempo totale di entrambe le manche di 1'27''43, la 1a biellese è Sofia Trivero che stoppa il cronometro a 1'37''82 e arriva quinta; per le Ragazze a salire sul primo gradino del podio è Beatrice Guglielmina con un tempo di 50''98, anche qui la prima biellese si ferma alla 5a posizione, è Lucia Crestani della Scuola Sci Biella con un tempo di 53''92.

Assente al Trofeo la fortissima Under14 biellese Valentina Rimoldi per un brutto infortunio che la terrà ferma per qualche tempo. Venerdì scorso infatti Valentina è caduta in allenamento rompendosi il crociato e lacerando il collaterale.

Per la categoria Cuccioli femminili invece vince Maria Adele Antonini con 42''17 sempre della Scuola Sci di Varallo. Raggiungono il podio per la Scuola Sci Biella le piccole Greta Trivero, seconda con un tempo finale di 43''01 e Carlotta Schellino, terza in 43''51. Anche nella Super Baby Femminile Varallo vince con Clotilde Arfino 1a e Marianna Antonini 2a. Terza la biellese Maggie Evangelin Castello.

Varallo non passa solo nella categoria Baby Femminile, dove vince un'atleta della Valchiusella.

Anche nella categoria Allievi maschile l'oro è del Varallo, Nicolò Brunelli è primo con 1'26''27. Per i Ragazzi vince la Scuola Sci di Mera con Filippo Mazzia e un tempo di 47''80 mentre per il Trofeo Accu Tech nei Cuccioli vince Mera con il tempo di 39''36 di Simone Guidetti. Per la categoria Baby torna a vincere Varallo con Matteo Guaschino e il suo 43''45 e per i Super Baby è il momento invece per la Scuola Sci Oasi Zegna: Achille Fava Piz si aggiudica l'oro con un tempo di 54''40.