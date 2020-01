Seconda sconfitta in fila per Biella, Latina e la sua difesa vincono 72 a 67

In gergo aeronautico parleremmo di un "atterraggio brusco". Dopo i fantastici voli del girone di andata culminati con la vittoria di Torino, le due sconfitte consecutive appena inanellate stanno riportando i rossoblù veementemente a terra. Casale, intanto, fa il suo dovere e aggancia in vetta, superandola in virtù della vittoria dell'andata, Biella.

Una flessione, quella dell'Edilnol che rientra nel concetto di "fisiologica" e che non deve destare preoccupazione. Deve, anzi, fornire le energie extra e la voglia di rivalsa per affrontare al meglio Casale nel big-match di Domenica prossima.

Parlando della trasferta di Latina, Biella non ha mai mollato. Semplicemente gli avversari sono stati più solidi e concreti. La partita si è sviluppata sull'onda dell'equilibrio con i Laziali sempre avanti e Biella ad inseguire, dietro di un margine che oscillava fra i 5 ed i 10 punti.

Le cattive percentuali da 3 (4 su 20) dell'Edilnol hanno poi indirizzato il match, non consentendo ai ragazzi di Galbiati di finalizzare un eventuale aggancio e conseguente sorpasso.

Bene Polite e Saccaggi, come contro Agrigento, e meglio complessivamente la squadra.

Alla sirena finale il tabellone segna 72-67 con la differenza canestri che torna in favore della Benacquista.

Tabellini

Biella

Polite 15, Massone, Saccaggi 17, Bortolani 12, Lombardi 6, Deangeli ne, Donzelli 2, Pollone, Omogbo 12, Barbante 3



Latina

Musso 19, Pepper 12, Moore 11, Bolpin 8, Raucci 6, Romeo 6, Ancellotti 7, Di Pizzo ne, Cassese 3, Di Prospero ne



Pagelle

Polite jr 7 - Match solido, è con Saccaggi, il più in palla in questo momento

Massone 5 - In difficoltà oggettiva, 1 assist solamente. Lo speriamo affamato di riscatto

Saccaggi 7 - Il faro non si spegne ma la barca si incaglia lo stesso, prestazione importante

Bortolani 6 - Impreciso al tiro ma comunque intraprendente

Lombardi 6 - Pronto quando chiamato in causa

Donzelli 5 - Soli 3 tiri dal campo, deve riguadagnare fiducia e spirito di iniziativa

Pollone 5 - Serata storta, 3 palle perse in 10 minuti

Omogbo 6 - Doppia doppia ed energia, in ripresa

Barbante 6 - Fa il suo