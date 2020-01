Netta vittoria per il Como nella partita di calcio femminile che si è disputata oggi pomeriggio, 5 gennaio, allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella. Uno stadio riempito da oltre 300 persone che facevano il tifo per le viola. La capolista ha battuto la squadra di casa 4-1, confermandosi in cima alla classifica della serie C.