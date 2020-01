Bear Wool Volley, cala il sipario della 16esima edizione. Due i podi biellesi FOTOGALLERY

A volte lo sport ci stupisce sempre. Oggi è stata un’altra occasione. Abbiamo seguito la finalina tutta biellese nell'under 18 femminile. Casa.it ha conquistato il terzo posto al Bear Wool Volley nel derby tutto biellese contro TeamVolley. Ma questo fa parte della gara, la vera tenerezza è arrivata inattesa dalla nostra formazione Errebi Cartotecnica U13 che dopo aver conquistato il meritatissimo settimo posto, a bordo campo del PalaAguggia di Cossato, ha iniziato i canti incitando le compagne più grandi con un forte “Su le mani per questa Virtus” e ancora “Picchia Clara, picchia eh” e “Picchia Ila picchia eh”. Tutto bellissimo, tutto da pelle d’oca. È questo il volley che ci piace! Solo applausi.. Al BiellaForum poi sono andate in scena le finalissime davanti a oltre 3500 presenti tra atleti, staff tecnici famigliari e semplici appassionati. Un altro tripudio sempre tanto atteso e partecipato. Ora scatta il conto alla rovescia per il 2021.

Under 18 Finale 3/4 posto

Casa.it Virtus Chiavazza-Ysla TeamVolley 2-0 (25-14, 25-22)

Tabellino Casa.it: Venco 3, Grazione ne, Anello Latizia 6, Raseni ne, Cisilino 2, Santoro 1, Anello Ilaria 10, Walther 10, Vercellino ne, Bazzani ne, Oppezzo ne, Mainini (L). All. D'Ettorre.

Ysla TeamVolley: Biassoli 0, Loro Piana 3, Melotti Rachele 2, Biasin Beatrice 2, Balzano 11, Perissinotto 2, Angelillo L1, Fornasier Lisa ne, Fantini L2, Melotti Rebecca ne, Corso ne, Biasin Carlotta ne, Salgarella ne. All. Preziosa.

I risultati di tutte le categorie del Torneo.

Under 13 femminile. La migliore biellese è la Errebi Cartotecnica Virtus Biella con il 7° posto conquistato. Vince il torneo Acqui davanti a L'Alba e Almese.

Under 14 femminile. Migliore biellese è Botalla TeamVolley 11esima davanti a Obem Occhieppese 13esima. Vince il torneo Almese davanti a Savigliano e L'Alba.

Under 14 maschile. In casa biellese 5° posto per Monteleone Trasporti davanti a Spb fermata al 9° posto. Vince Pvl davanti a San Rocco e ai francesi di Ferney.

Under 16 femminile. Peccato per bonprix TeamVolley che in finale cede alla forte L'Alba. Terza Union Volley. Le altre Biellesi: Errebi Cartotecnica Virtus Biella 15esima, Negro Servizi 23esima, Carrozzeria AB Occhieppese 24esima.

Under 16 maschile. Vittoria ai torinesi di Chieri davanti a Altiora e Albisola. Al 9° posto la SpB.

Under 18 femminile. Terzo posto per Casa.it Virtus Biella che vince la finalina contro Ysla TeamVolley. In casa Biellese 16esima Lauretana Occhieppese. Vince il torneo Cuneo che in finale si è sbarazzato di Vero Volley 2-0.

Under 18 maschile. Finale tra i tedeschi di Baden contro Arti e Mestieri. Vittoria per quest'ultima per 2-1 dopo una partita entusiasmante.

Per quanto riguarda le finali della categoria Special Olympics, va ricordato che le otto squadre sono state divise in due distinti livelli, a secondo della disabilita’. Il titolo del II livello e’ stato vinto dagli atleti di Passeportout Varallo, che hanno battuto i campioni italiani in carica di All Star Arezzo col punteggio di 2 – 1. Il terzo posto e’ stato conquistato da Asad Biella, che ha battuto gli atleti di No Limits Onlus Blu. Nel I livello (a maggiore disabilita’) a vincere sono stati gli atleti di Iris Superboys, che hanno battuto Fuori Onda Torino Gialla. Terzo posto per Fuori Onda Torino Blu, che ha prevalso su No Limits Onlus Azzurra.