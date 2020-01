Bear Wool Volley: i risultati della seconda giornata in attesa delle finali

Giornata intensa per tutte le squadre che partecipano alla sedicesima edizione del Bear Wool Volley, il Torneo internazionale di pallavolo giovanile che si sta giocando a Biella in questi giorni (venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020).

Ieri sera, dopo le sfide, il Centro Classifiche del Torneo stava ancora lavorando a pieno regime mentre gli atleti si godevano una pausa al Dinner Center di Biella Fiere, per il tradizionale appuntamento con la serata “Volley Dinner & Volley Party”, dedicata a tutte le squadre partecipanti, con atleti, tecnici e dirigenti.

I risultati

Ed ecco il riepilogo dei risultati della giornata.

Nella categoria Under 13 femminile, la finale primo e secondo posto sarà fra L’Alba Volley e ASD Pallavolo Acqui; mentre per il terzo posto si affronteranno S2M Salus Myglass e ISIL Volley Almese GB.

Nella categoria Under 14 femminile, invece, a contendersi i primi due posti saranno ISIL Volley Almese 06 e VBC Savigliano; mentre L’Alba Volley e Olimpia Volley Hazzard si affronteranno per il terzo e quarto posto.

Nell’Under 14 maschile le squadre che giocheranno oggi per il primo posto saranno USD San Rocco e PVL, mentre si affronteranno per il terzo posto Banca del Mugello e i francesi del VBC Ferney.

Salendo di categoria si passa all’Under 16 femminile, dove a contendersi la vittoria saranno la biellese Bonprix Team Volley e L’Alba Volley; per il terzo e quarto posto, invece, la sfida sarà fra ISIL Volley Almese Massi 04 e Union Volley.

Nell’Under 16 maschile a giocarsi il primo e secondo posto saranno Nuncas Finsoft Chieri e Altiora; mentre per il terzo posto si affronteranno Pallavolo La Bollente e Spinnaker Albisola.

Per quanto riguarda le categorie maggiori, nell’Under 18 femminile a giocarsi il primo posto saranno le ragazze del Vero Volley – Gruppo Saugella e di Bosca UBIBanca Cuneo; mentre per il terzo posto la sfida sarà tutta biellese, fra ISLA.it Team Volley e Casa.it Chiavazza.

Nell’Under 18 maschile, infine, a giocarsi il primo posto saranno nuovamente i tedeschi del Baden, che affronteranno Arti e Mestieri Rossa. Per la terza piazza si affronteranno invece PVL e Vero Volley G-Action.

Gli appuntamenti

Va ricordato che tutte le finali si giocheranno oggi, domenica 5 gennaio 2020. Quelle primo e secondo posto delle categorie U14F e U14M saranno alla Palestra Massimo Rivetti di Biella mentre quelle di tutte le altre categorie (compresa la finale degli Special Olimpycs) saranno al PalaForum del Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella. A fine giornata, sempre al PalaForum de Gli Orsi, si terrà poi la premiazione finale di tutte le squadre partecipanti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Internet del Torneo, on line all’indirizzo di rete www.bearwoolvolley.it e nella pagina Facebook www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella