Non c'era nessuno in casa ma i vicini della famiglia hanno avvistato le fiamme e si sono immediatamente prodigati per allertare i soccorsi. Così diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte ad Occhieppo Inferiore in via Crosa per domare l'incendio che aveva aggredito un piccolo rustico nel giardino di casa .

Grazie al celere intervento dei pompieri la situazione è stata posta sotto controllo in breve e le fiamme non si sono propagate all'abitazione principale.