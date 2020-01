Max Tempia a Valdilana per il tradizionale concerto dell'Epifania

Concerto dell'Epifania che difficilmente verrà dimenticato a Valdilana. Nella sala Biagi di Vallemosso, lunedì 6 gennaio alle 21, musica di qualità nella calza.

Un repertorio composto dai grandi temi del jazz americano, le musiche da film e le canzoni italiane senza dimenticare le canzoni natalizie eseguite dal trio Max Tempia all'organo, Massimo Serra alla batteria e Fabio Buonarota alla tromba.

Il tradizionale evento è organizzato e promosso dall'assessorato alla Cultura e sarà totalmente gratuito.

Max Tempia

Max Tempia, pianista e tastierista biellese, direttore musicale della Zago Boogie Band, orchestra del Maurizio Costanzo Show, attualmente pianista nell'orchestra di Domenica In, ha all'attivo moltissime collaborazioni con importanti musicisti italiani e internazionali, già nell'orchestra di Demo Morselli ha accompagnato numerosi cantanti tra cui Michael Bublè, Anastacia, Lucio Dalla, Laura Pausini, Ron, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Renato Zero e moltissimi altri. Attualmente è presidente del Biella Jazz Club.

Fabio Buonarota

Fabio Buonarota, trombettista milanese, attualmente nell'orchestra di Mario Biondi con il quale è in tour da molti anni. Ha suonato con i più importanti jazzisti italiani come Enrico Intra, Gianni Cazzola, Rudy Migliardi, Gigi Cifarelli, Dado Moroni, con Max Tempia fa parte della band "Circus" , quartetto affermato nell'ambito jazz italiano, Buonarota è uno dei più apprezzati trombettisti italiani.

Massimo Serra

Massimo Serra, batterista biellese, dal 92 nella Treves Blues Band con la quale ha aperto recentemente i concerti dei Deep Purple e di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma. Musicista dalla straordinaria versatilità, suona con moltissimi gruppi di generi diversi nei locali in Italia e in Europa. Partecipa a vari stage internazionali, alle clinics della Berklee a Umbria Jazz, ottenendo ottimi risultati degni di nota da parte degli insegnanti statunitensi, tra i quali la menzione speciale di Gary Burton. Nel 2005 partecipa con successo alla Lunga Notte della Batteria al Rolling Stone di Milano per il Memorial day Lucchini. Nel 2006 parte un progetto insieme al tastierista Max Tempia formando un duo batteria e organo Hammond, il Max Duo, con il quale incide il cd "Alter Ego 2.1" per la prestigiosa etichetta Splas(h) Record. Di recente ha inciso un cd con la formazione "YouLook" con Aldo Mella e Luisa Cottifogli; un secondo album con il saxofonista Antonio Marangolo. E' insegnante presso la scuola di musica Sonoria di Cossato.