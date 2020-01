Biella: "Volontà creativa", la presentazione del libro nella biblioteca di Piazza Curiel

"Volontà creativa - Strumenti per tradurre le idee in risultati". Questo il titolo del nuovo libro di Silvana e Silvano Brunelli che verrà presentato giovedì 9 gennaio alla Biblioteca Civica di piazza Curiel a Biella. A fare da relatrice sarà Crocifissa Graziani. La conferenza, a ingresso libero, prenderà il via alle 17.