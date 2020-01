Questa mattina, 5 gennaio, una squadra della sede centrale di Novara dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incendio in città sviluppatosi all'interno dei locali del centro di culture contemporanee e che ha interessato alcuni elementi d'arredo, parte dell'impianto di illuminazione e una porzione della pavimentazione in laminato.

I Vigili hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta.