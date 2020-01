Va in escursione e rimane bloccato dal ghiaccio. Richiesto Drago per il recupero

E' rimasto bloccato dal ghiaccio nei pressi dell'impianto di risalita di oropa all'altezza del sentiero della "Pissa" mentre tentava di portare a termine una escursione domenicale. Così, bloccato e impaurito, ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

In questo momento, alle 11.00 di oggi 5 gennaio, l'elicottero dei Vigili del Fuoco si sta avvicinando al ragazzo per effettuare il recupero, mentre a valle dell'impianto, e precisamente nel prato delle oche, è in attesa una squadra per portare a termine le operazioni di soccorso.

Nonostante le raccomandazioni degli operatori della montagna c'è ancora chi si avventura in escursioni senza la corretta attrezzatura o senza la necessaria esperienza.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.