Aperta la camera ardente in ditta per Emilio Giletti, il figlio Massimo è lì per salutarlo FOTO

Aperta alle 11 di questa mattina, domenica 5 gennaio 2020, la camera ardente per Emilio Giletti, all'ingresso della sua fabbrica che tanto ha fatto da scuola al tessile della valle negli anni. A raggiungere il padre verso le 11,30, per stargli vicino anche nelle prossimo ore, il figlio Massimo Giletti, noto presentatore e giornalista, insieme alla famiglia. Emilio ha lasciato la moglie e i suoi 3 figli (Maurizio, Emanuele e Massimo) solo ieri, nell'ospedale di Novara per un aneurisma.

La camera ardente aperta oggi nella ditta Giletti proseguirà fino ai funerali di domani, lunedì 6 gennaio 2020 alle 12 che si svolgeranno a pochi passi dalla ditta, nella chiesa di Ponzone.