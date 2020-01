Piero Ventura, il macellaio in cravatta di Mosso va in pensione. Un'altra piccola attività rischia di perdersi

Chiude un’altra piccola attività a Mosso, Valdilana. Dopo l’edicola della piazza Italia è scoccata l’ora anche per ‘La Bottega della Carne’ di Piero Ventura in via Quintino Sella 79. Piero, originario di Pray, si è innamorato del lavoro di macellaio da quando aveva 12 anni: “Andavo ancora a scuola quando ho iniziato ad aiutare mio zio nella sua macelleria a Pray”. Dopo la scuola è arrivato il servizio militare e poi, “a 20 anni sono finito a Mosso e non l’ho più lasciato. Qui ho trovato l’amore, mi sono sposato e ho continuato a lavorare nella mia macelleria. Ho fatto il macellaio a Mosso per la bellezza di 48 anni, ma è arrivato il momento di un meritato riposo: vado in pensione”. A seguirlo e aiutarlo da sempre la moglie Gelsomina e il suo braccio destro: Valentina. Un lavoratore di altri tempi Piero Ventura, un macellaio in giacca e cravatta: “Mia moglie è sempre stata al mio fianco – racconta Piero – ogni mattina mi preparava una camicia pulita e cravatta per arrivare impeccabile al lavoro”.

Il negozio ha chiuso a fine anno, forse definitivamente. “L’unico mio dispiacere è proprio quello di non aver trovato nessuno a cui lasciare la mia attività – spiega Piero -. Per i giovani non è facile, ci sono tanti rischi ed è difficile trovare un aiuto economico per iniziare, nonostante il mio negozio sia più che ben avviato. La speranza è che qualcuno si faccia avanti prima o poi e riaprire”.

Anche i clienti di Piero condividono il suo rammarico. “Abbiamo purtroppo perso un’altra attività – scrive un cliente affezionato –. Il nostro affezionato Macellaio Piero, che da decenni serviva in modo egregio il paese, e non solo, con ottime carni, sapientemente scelte, nel negozio in centro a Mosso. Aiutato dalla preziosa Valentina, scendeva prestissimo al lavoro, per poter essere pronto all’apertura dell’attività. Avendo raggiunto l’età del meritato riposo, purtroppo per noi clienti, non ha trovato nessuno a cui cedere l’attività, passando il testimone nelle giuste mani”.

Ancora un piccolo negozio che chiude nella valle e che lascia un altro tassello vuoto nella comunità. Piero non serviva solo gli abitanti di Mosso, ma forniva anche la Casa di Riposo del paese, l’asilo e tanti clienti di tutta la valle: Trivero, Valle Mosso, Ponzone, Casapinta, Strona, Veglio, Camandona ecc. “tanti clienti affezionati che potranno recarsi certo nei vicini super mercati ben forniti – continua il cliente -, ma che non hanno assolutamente l’anima che potevi trovare in queste piccole attività, pronte a riceverti col sorriso e con la preparazione dovuta ad anni di faticosa esperienza e di duro lavoro, con levatacce mattutine, e la luce accesa fino a tarda sera”.

Tutta la clientela ringrazia Piero per la sua operosità, augurandogli un meritato riposo. “Una notizie triste per il nostro paese – si unisce una cliente del paese – la speranza è che presto venga riaperta e che queste arti racchiuse nei piccoli negozi di paese, non vadano perse, ma aiutate”.