Pericolo valanghe 2-Moderato: per la settimana di caldo in montagna

Come sottolinea Arpa Piemonte la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da giornate calde e soleggiate alternate a notti serene che hanno determinato un buon consolidamento del manto nevoso. Tuttavia sono stati registrati su tutti i settori numerosi distacchi di valanghe di fondo dai pendii soleggiati. Dopo i forti venti da nord attesi ieri, sabato 4 gennaio, sui settori settentrionali e occidentali della regione, domenica sarà invece una giornata soleggiata che vedrà un brusco calo dello zero termico in serata.

Il grado di pericolo valanghe varierà nel corso della giornata fino a raggiungere il 2 - Moderato in tutti i settori a causa del riscaldamento diurno, che potrà essere causa di ulteriori distacchi di valanghe spontanee nelle ore più calde della giornata.