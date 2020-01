I cerrionesi danno il benvenuto al 2020 tra allegria, musica e buon cibo

Semplicità, amicizia e allegria. In nome di questi valori un bel gruppo di cerrionesi si è riunito lo scorso 31 dicembre per festeggiare il Capodanno e accogliere insieme il 2020. Una cena a base di prelibate portate preparate da Franca e Doriano e servite da Costanzo ed Anna Maria. Durante la serata si è colta spesso la fierezza dei partecipanti di condividere con i propri paesani la positività ed il piacere dello stare insieme. Così, in amicizia, si è accolto il 2020 tra risate e qualche ballo.