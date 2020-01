L'Edilnol a Latina per ripartire nel primo match del 2020

Coach Galbiati in un Time Out

Un'occasione, tutt'altro che metaforica, per ripartire. Così si presenta la sfida di domenica 5 gennaio sul campo di Latina, primo match dell'anno e primo match dopo la pesante sconfitta patita dal Biella sul campo di Agrigento. Per Biella c'è da affrontare un altro avversario già battuto all'andata fra le mura amiche e che rappresenterebbe sulla carta un confronto abbordabile. Non bisogna però farsi ingannare dalla situazione di classifica di Latina, attualmente decima con 8 sconfitte - di cui le ultime 5 consecutive - a fronte di 7 vittorie ma il mercato ha portato ai laziali una novità importante.

Biella ha tutte le carte in regola per avere la meglio ma ciò che non ha funzionato ad Agrigento - difesa e approccio - saranno i punti da cui ripartire per affrontare il nuovo confronto contro un avversario forte dell'aggiunta di un nuovo americano, l'Ala Moore, che ha sostituito Mc Gaughey, comunque assente all'andata.

Sarà osso duro per Polite, suo corrispettivo Biellese, che avrà il compito di dare il benvenuto nella nuova lega all'acquisto dei Laziali rimandando, possibilmente, la sua prima vittoria.

Fra le fila dei Laziali l'ex Raucci, discreto all'andata, giocherà con le consuete motivazioni extra, acuite dal fatto di essere capitano dei suoi.

Palla a due alle 18 di domenica 5 gennaio, per Biella l'occasione di iniziare al meglio l'anno confermando la testa della classifica e per Latina la chance di svoltare una stagione che ha preso una piega inaspettata.