L'Arma dei Carabinieri incontra la popolazione a Sordevolo

Il 19 dicembre scorso, al teatro dell’oratorio “Giovanni XXIII” di Sordevolo, i Carabinieri del Comando Stazione di Occhieppo Superiore hanno incontrato la popolazione.

L’iniziativa rientrante nel progetto della Polizia di Prossimità ha come scopo primario quello di avvicinare sempre più l’Arma dei Carabinieri ai cittadini, anche in quelle realtà ove non insistono i Comandi Stazione. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore ha spiegato ai presenti le modalità utilizzate da truffatori e ladri e dispensato consigli su come tutelarsi per evitare furti e raggiri.