Bear Wool Volley, è derby tra Virtus Biella e TeamVolley per il terzo posto

Sarà un derby tutto biellese la finale per il terzo e quarto posto Under 18 alla 16esima edizione del Bear Wool Volley. Dopo un'esaltante torneo le due compagini biellesi, Casa.it Virtus Biella e Ysla TeamVolley sono state sconfitte in semifinale da UbiBanca Cuneo e Vero Volley, entrambe per 2-0. Sono questi i due club della provincia ad aver ottenuto i migliori risultati nell categoria Under 18. Nella 16 invece sempre i cossatesi, griffati Botalla, agli ordini di coach Busancano si giocheranno la finalissima contro Alba Volley. Cercheranno di evitare l’ultimo posto Negro Servizi Gaglianico e Carrozzeria AB Occhieppese nel derby per il 23°/24° posto. Scendendo all'Under 14 ancora TeamVolley cercherà di conquistare l'11esima piazza contro Chivasso mentre per il 13° posto Obem Occhieppese si scontrerà con Volley Arluno. Nell'Under 13 invece la miglior biellese è Errebi Cartotecnica Virtus Biella che proverà a conquistare il 7° posto contro Lasalliano mentre la Conad TeamVolley se la vedrà per l’11° contro l’Olympia Genova, e la Gimar Gaglianico per il 13° nel triangolare con Villa Cortese e Bellinzago.

Al torneo maschile Under 14 sarà finale piemontese: match tra San Rocco Novara e la Pallavolo Valli di Lanzo. La biellese Spb Monteleone Trasporti disputerà il match per il 5° posto contro il Valtrompia Volley. La U13 biellese Filatura di Sordevolo, giocherà per il 9° posto contro il Volley Novara.

Finalissima tra Finsoft Chieri e Altiora Verbania nell'Under 16. L’unica biellese iscritta, la Spb, disputerà la finale per 9° posto contro il Val Chisone. Infine, la finalissima Under 18 maschile vedrà scontrarsi i soliti tedeschi del Baden, vincitori l’anno scorso, contro Arti e Mestieri Torino. Per il 3° posto giocheranno Pvl Lanzo e Vero Volley Monza. La formazione biellese della Esso Maxemy Spb giocherà per il 7° posto contro l’Acqui La Bollente.

Appuntamento a domenica mattina 5 gennaio, a partite dalle 8,30, su molti campi del Biellese per tutte le finali di piazzamento dal 3° posto in poi. Alla Rivetti di Biella, invece, dalle ore 10 le due finali Under 14: prima quella femminile poi quella maschile mentre al BiellaForum dalle ore 10 in avanti tutte le altre finalissime: nell’ordine Under 13 femminile, Under 16 femminile, Under 16 maschile, Special Olympis, Under 18 femminile e Under 18 maschile.