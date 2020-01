Bear Wool Volley 2020, ecco i risultati della prima giornata

Si è da poco conclusa la prima giornata della sedicesima edizione del Bear Wool Volley, il Torneo internazionale di pallavolo giovanile che si gioca a Biella venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020. Oggi, dopo le gare di qualificazione, gli atleti hanno preso parte alla sfilata inaugurale nella centrale via Italia, a cui ha fatto seguito la cena al Dinner Center di Biella Fiere, riservata a chi pernotta negli alberghi.

I risultati

Questi i risultati della prima giornata. Nella categoria Under 13 femminile, dove quest’anno si affrontano 15 squadre, in testa alla classifica al momento ci sono le ragazze della GV Trasporti Leinì (con 9 punti) davanti a Isil Volley Almense (8 punti) e Lasalliano Volley (7 punti). Nella categoria Under 14 femminile, dove giocano 16 squadre, guidano la classifica, in virtù del miglior quoziente, le ragazze de L’Alba Volley (9 punti), davanti alle francesi del VBC Ferney (9 punti) e alle atlete del VBC Savigliano (9 punti). La classifica della categoria Under 14 maschile, in cui si affrontano, divise in due gironi, 10 squadre, è invece guidata da PVL (7 punti) e USD San Rocco (5 punti) per quanto riguarda il girone A e da Valtrompia Volley (7 punti) e VBC Ferney (5 punti) per quanto riguarda il girone B.

Nell’Under 16 femminile, dove giocano 24 squadre, al termine della prima giornata sono in testa (tutte con 6 punti) Bonprix TV, L’Alba Volley, Isil Volley Almese, Union Volley, Club 76 PlayAsti Sereno Fenera e Pro Victoria Plus Banco. Nell’Under 16 maschile, dove giocano 10 squadre suddivise in due gironi, la classifica al termine della prima giornata vede in testa VT Finale Ligure (9 punti) e Nuncas Finsoft Chieri (6 punti) per quanto riguarda il girone A, mentre nel girone B al primo posto ci sono (tutte con 5 punti) Altiora, Pallavolo La Bollente e Spinnaker Albisola.

Nell’Under 18 femminile, in cui giocano 20 squadre suddivise in quattro gironi, al momento la classifica è la seguente: Bosca UbiBanca VBC Savigliano guida il girone A con YSLA.it TeamVolley (a parimerito a 6 punti), La Folgore Tecnikabel è in testa nel girone B (con 7 punti), le ragazze della Pallavolo Giaveno SER Azzurra e quelle di Ribon RBN Omegna guidano a parimerito il girone C (con 6 punti) e Casa.it è in testa nel girone D (con 6 punti). Nell’Under 18 maschile, infine, dove ci sono 12 squadre, in testa alla classifica ci sono Arti e Mestieri Rossa (9 punti) davanti a Vero Volley G-Action (8 punti).

Gli appuntamenti

Domani, sabato 4 gennaio, a partire dalle ore 8,30, si giocheranno le restanti gare di qualificazione e quindi i quarti e le semifinali del Torneo. A fine giornata, sempre a Biella Fiere, si terrà la serata “Volley Dinner & Party”, questa volta dedicata a tutti i partecipanti (inclusi atleti, dirigenti e tecnici) al 16° Bear Wool Volley. Venerdì si giocheranno invece le finali. Quelle primo e secondo posto delle categorie U14F e U14M saranno alla Palestra Massimo Rivetti di Biella; quelle di tutte le altre categorie si giocheranno al PalaForum del Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella. A seguire la premiazione finale di tutte le squadre partecipanti.