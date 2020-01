Novità da Diamant Lux per il 2020: A Gaglianico una nuova campagna rottamazione

Cambiare e rinnovare casa senza traslocare? Si può. Basta cambiare l’illuminazione.

Si sa, ogni tanto qualche novità può fare bene, ma quando si tratta di fare cambiamenti nella propria abitazione non si sa mai da dove partire.

Rinnovare l’illuminazione può essere la giusta soluzione per chi desidera dare una rinfrescata ai propri ambienti.

Da Diamant Lux a Gaglianico ogni giorno una nuova offerta per chi desidera rinnovare gli interni. Qualcosa di unico dal design moderno o tradizionale.

Questo 2020 tante nuove sorprese alla Diamant Lux che, oltre ai vantaggiosi sconti che vanno dal 10% al 50%, ha voluto dare la possibilità ai suoi clienti di rottamare i vecchi lampadari per sostituirli con prodotti di qualità e che possano rispecchiare le esigenze di qualsiasi ambiente e gusti personali.

Fino al 31 gennaio, grazie alla campagna rottamazione, su ogni lampadario usato portato presso il negozio in via Cavour 74, e una spesa minima di 100€, verrà applicato uno sconto del 10% sull’acquisto del nuovo lampadario (escludendo dal totale le lampadine). Nel caso di consegna di uno o più lampadari usati, lo sconto applicato sarà sempre del 10%, quindi non cumulabile in base ai lampadari ritirati. Piantane, lampadari, lumetti o lampade di ogni genere e dimensione, per acquistare con un vantaggioso sconto un qualsiasi articolo Diamant Lux e illuminare in maniera ottimale la propria casa.