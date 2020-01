Dal Nord Ovest - Due auto a fuoco, momenti di paura a Santhià

Due auto sono andate a fuoco, nel pomeriggio di ieri, a Santhià. Il rogo, sulle cui cause sono incorso accertamenti da parte della Polizia locale, ha seriamente danneggiato i veicoli e ha richiesto l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco: una squadra del distaccamento volontaria di Santhià e quella effettiva di Livorno Ferraris si sono impegnate per spegnere il rogo e mettere in sicurezza di tutta l'area interessata.