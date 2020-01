Dal Nord Ovest - Black out in varie zone di Vercelli per un problema alla cabina elettrica

Black out elettrico temporaneo, intorno alle 12,30 di sabato, in una zona di Vercelli servita dalla cabina elettrica della zona tra via Failla e angolo corso Prestinari. Dalla cabina, infatti, ha iniziato a uscire fumo conseguente interruzione dell'erogazione di energia in molte zone della città.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli è intervenuta per i controlli e per verificare che non vi fosse nessun incendio in corso e ha provveduto ad attendere l'arrivo dei tecnici Asm, per l'intervento di competenza e di ripristino.