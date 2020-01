Scarcerato il modello biellese arrestato a Milano

A seguito dell'interrogatorio di garanzia, è stato scarcerato Gregorio Crappa, modello 25enne originario di Biella, arrestato lo scorso 30 dicembre dalla polizia con l'accusa di detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto tenutasi il 31 dicembre scorso al Tribunale di Milano (sezione direttissime), il giovane avrebbe risposto nel merito a tutte le domande poste nel corso dell'interrogatorio dal giudice riferendo, in presenza del suo avvocato, il possesso della sostanza stupefacente "ad uso esclusivamente personale"; inoltre avrebbe spiegato nei dettagli il motivo del rinvenimento della somma in denaro e dei due bilancini elettronici, utilizzati a detta del suo legale, per scopi alimentari. Una volta scarcerato, non è stata applicata nei suoi confronti alcuna misura cautelare e il processo rinviato per la definizione del merito.