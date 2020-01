Intervento a Valdengo dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 3 gennaio. Poco dopo le 20, un residente li ha chiamati per aver avvertito un forte odore di gas. Il sopralluogo della squadra ha evidenziato una perdita da alcune bombole che, dopo la messa in sicurezza, sono state immediatamente sostituite in poco meno di un'ora riportando la situazione alla normalità.