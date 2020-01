Tutto pronto a Bielmonte per la fiaccolata di inizio 2020 per i bambini

La magia della pista illuminata di Bielmonte torna a incantare i biellesi questa sera, 4 gennaio. Al calar del sole, i maestri di sci accompagneranno tutti i bimbi in una meravigliosa discesa in notturna sulla pista del piazzale, con fiaccole alla mano per riscoprire insieme ai propri cari i valori e lo spirito del Natale.

Tutti i bambini che prenderanno parte all'evento riceveranno una torcia elettrica in regalo. Un omaggio offerto dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi. Il ritrovo sarà alle 17.30 e la pista di Bielmonte resterà illuminata dalle 18.30 alle 21.30.